Нафтова компанія заявляє, що піде з України через конфлікт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на VIII Щорічній конференції Ukrainian Petroleum Market повідомив комерційний директор компанії «Ромпетрол-Україна» Кирило Заховавко.

Rompetrol не бачить можливості для розвитку в Україні. Митна служба ігнорує всі наші спроби розмитнити вантажі», - заявив К.Заховавко.

Також він зазначив, що складна ситуація примушує задуматися про подальший розвиток всіх каналів збуту нафтопродуктів до України.

«Враховуючи плани укладення договору про спільне підприємство з «Нафтогазом», ми розраховували на якісь переваги, а не на наявність тіньових схем розмитнення в Україні», - сказав він

Також К.Заховавко повідомив, що плановані інвестиції компанії у розмірі 1 млрд дол. підуть на інші ринки, зокрема, Туреччини, Грузії.

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Як повідомляв УНІАН, з середини листопада The Rompetrol Group, яка підписала з НАК «Нафтогаз України» у середині липня 2012 р. меморандум про співпрацю зі створення і розвитку роздрібної мережі АЗС, відновила регулярні поставки нафтопродуктів на український ринок.

Проте у середині листопада «Ромпетрол-Україна» заявила про виникнення проблем з оформленням на митниці нафтопродуктів, що імпортувалися до України, зазначивши, що з початку листопада нафтопродукти, що імпортуються «Ромпетрол-Україна», не можуть пройти митне оформлення.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ромпетрол-Україна», як нафтотрейдингова компанія, почало свою діяльність в Україні у вересні 2006 року. Офіс компанії розміщений в Одесі. Основне завдання компанії – маркетинг нафтопродуктів НПЗ Petromidia на українському ринку.

ТОВ «Ромпетрол-Україна» є частиною The Rompetrol Group – мультинаціональної нафтової компанії, яка працює в 13 країнах, маючи активи у Франції, Румунії, Іспанії та Південно-Східній Європі. The Rompetrol Group реалізує нафтопродукти більш як на 1100 АЗС в європейських країнах.