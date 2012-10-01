ЗМІ: Чверть українського ринку нафтопродуктів займе румунська компанія

Румунська Rompetrol і НАК "Нафтогаз України" минулого тижня затвердили техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) розвитку спільного підприємства.

Про це розповів гендиректор "Ромпетрол Україна" Андрій Кузьменко. ТЕО передбачає інвестиції в розмірі $1 млрд, які румунська компанія здійснить в найближчі п'ять років.

"Зараз ми закінчуємо реєстрацію СП і вже протягом наступного року поставимо в Україну 350-400 тис. т нафтопродуктів", - заявив Кузьменко Комерсанту-Україна.

Про створення СП "Нафтогаз" і Rompetrol Group оголосили в липні. Ключові посади в керівництві СП будуть займати представники української сторони. Зараз Rompetrol володіє трьома НПЗ в Румунії, а також європейської мережею більш ніж з 1000 АЗС в Румунії, Молдові, Болгарії, Грузії, Франції та Іспанії. Компанія належить державній корпорації Казахстану "Казмунайгаз".

Основним постачальником нафтопродуктів для СП стане румунський НПЗ Petromedia - через п'ять років його поставки в Україну досягнуть 1,5 млн т, заявив віце-президент Rompetrol Тимур Азімов. Rompetrol також планує почати поставки в Україну авіапалива Jet-1, а в Центральні та Східні регіони України - дизельного палива "Арктика", призначеного для роботи при температурі нижче -20°C.

СП буде володіти мережею власних АЗС. За п'ять років їхню кількість планується довести до 700 (перші 100 відкриються в наступному році), більша частина з них - на півдні і сході України. "Нафтогаз" і Rompetrol мають намір також купити п'ять великих нафтобаз в Ізмаїлі, Запоріжжі, Херсоні, Луганську та Феодосії. У разі реалізації заявлених планів Rompetrol частка СП на українському роздрібному ринку складе 23%, а на оптовому - 15%, зазначають експерти.

Зараз настільки динамічний розвиток Rompetrol можливий завдяки зупинці більшості українських НПЗ і підтримці державного "Нафтогазу". Реконструкція одного з існуючих заводів потребувала б набагато більше грошей, ніж створення мережі збуту для румунського НПЗ. Rompetrol може окупити витрати всього за 5-6 років, вважають експерти.