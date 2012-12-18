У Попова кажуть, що Київській дамбі загрожує хіба метеорит

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прямої телефонної лінії, відповідаючи на запитання абонента.

«Я хочу запевнити вас в тому, що загрози руйнування дамби Київської ГЕС немає. Того року була інформація в газетах про те, що є така загроза. Після цього була створена спеціальна комісія разом з МНС. Ми виїхали туди, подивилися апаратуру, яка там знаходиться та слідкує за технічним станом тіла самої дамби і за гідроагрегатами. Загрози немає на сьогодні», - наголосив В.Пшеничний.

Він також запевнив, що управління має плани дій та заходів на період весняного водопілля і навіть такого масштабного паводку, який може виникнути раз на 100 років.

«Практично її зруйнувати неможливо. Дамба побудована таким чином, що має досить високий запас міцності. Ну, може лише якщо прилетить сюди якийсь величезний метеорит…», - додав В.Пшеничний.