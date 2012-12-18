В МНС похизувалися «бездоганною» боротьбою зі стихією

Про це повідомив перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій Віталій Бут під час селекторної наради з керівниками територіальних підрозділів МНС, повідомляє пресс-служба МНС.

«Протягом останніх днів, особливо в західних регіонах України, утримується вкрай важка ситуація. Є регіони, де протягом доби випала двомісячна норма опадів, снігові перемети на дорогах сягають 3 метрів, зокрема на трасі «Київ-Чоп» зафіксовано 26 таких переметів. Днями пориви вітру сягали 35 м/с. Через негоду було знеструмлено 740 населених пунктів. У зв'язку з цим МНС перейшло на посилений режим роботи», - зазначив Віталій Бут.

«Вся система МНС працює чітко та злагоджено. Я висловлюю вдячність рятувальникам, оскільки люди справді проявили мужність і героїзм. Роботи тривають уже кілька діб поспіль. Я знаю, що частина людей уже вимушені піти на лікарняні, частина виходить на роботу з температурою. Але мені приємно, що мої колеги, як і вся система цивільного захисту, спрацювали бездоганно», - наголосив Віталій Бут.

За словами Віталія Бута, наразі найкраще спрацювали з точки зору розгортання пунктів обігріву рятувальники Дніпропетровщини. Під час наради перший заступник Міністра МНС доручив до 21:00 збільшити кількість пунктів обігріву та покращити їхню діяльність у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській областях.