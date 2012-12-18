Пожежу на «Караваєвих дачах» загасили
17:05, 18 грудня 2012Суспільство
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Бійці МНС ліквідували пожежу на столичному радіоринку «Караваєві дачі».
Сума збитків встановлюється. Фото diary.ru
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у місті Києві.
За даними прес-служби столичного управління, близько 15.00 надійшло повідомлення про загорання на другому поверсі одного з павільйонів. Пожежні підрозділи, які прибули на місце, на початку 17.00 ліквідували полум’я, яке розповсюдилось на площі близько 100 кв. м. В результаті пожежі жертв і постраждалих немає, причини загоряння та сума збитків встановлюються.
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