Пожежу на «Караваєвих дачах» загасили

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у місті Києві.

За даними прес-служби столичного управління, близько 15.00 надійшло повідомлення про загорання на другому поверсі одного з павільйонів. Пожежні підрозділи, які прибули на місце, на початку 17.00 ліквідували полум’я, яке розповсюдилось на площі близько 100 кв. м. В результаті пожежі жертв і постраждалих немає, причини загоряння та сума збитків встановлюються.