На Прикарпатті у сніговій блокаді - 40 cіл

Про це повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Особливо складна ситуація склалася на території Верховинського, Городенківського, Косівського, Снятинського і Тлумацького районів.

У Службі автомобільних доріг зазначають, що автодороги державного значення - у проїжджому стані, дороги комунальної власності - у нормі. У Карпатах Вишківський та Яблуницький перевали перебувають у проїжджому стані.