Майже 80 населених пунктів залишаються без світла

Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області знеструмлено 63 населених пункти, у Житомирській – 13, у Вінницькій – 1.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 16 одиниць техніки підвищеної прохідності.

Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 12 пересувних електростанцій.

Впродовж 18 грудня бригадами обленерго було відновлено електропостачання населених пунктів у Львівській та Одеській областях.