З нового року до мінімальної пенсії «накинуть» 10 гривень

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пенсійного фонду України, опублікованому на сайті відомства.

Порівняно з поточними показниками, збільшення пенсії в грошовому еквіваленті становитиме 10 грн., мінімальної зарплати – 13 грн.

У повідомленні ПФУ також зазначається, що згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2013 рік», підписаним Президентом України і опублікованим в офіційній пресі, прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 1108 грн (поточний показник 1095 грн).

Разом з тим, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн., мінімальної зарплати – до 1218 грн., а прожиткового мінімуму – до 1176 грн.

У ПФУ також відзначають, що прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років із 1 січня 2013 року становитиме 972 грн, з 1 грудня – 1032 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становитиме з 1 січня 1210 грн, а з 1 грудня – 1286 грн.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, загальний фонд витрат на виплату пенсій на 1 грудня 2012 року становив 213 млрд грн. Фінансування грудневих пенсій здійснюється в чіткій відповідності з календарним графіком виплат. При цьому враховано підвищення розмірів пенсій у зв'язку з підвищенням рівня мінімальної пенсії до 884 грн.