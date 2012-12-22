Міністерство оборони заявляє про рекордні результати українських льотчиків та десантів

"У поточному році практично втричі порівняно з минулорічними показниками збільшився наліт авіації. Cередній наліт на одного льотчика склав у середньому 51 годину", – наголосив Міністр оборони України Дмитро Саламатін.

За словами глави оборонного відомства, йдеться не про підтримання льотних навичок авіаторів на мінімальному рівні за схемою “зліт-посадка”.

"Наші льотчики після багаторічної перерви приступили до відпрацювання складних завдань у складі груп, ланок та ескадрилій, виконання фігурного пілотажу, застосування зброї", – підкреслив Дмитро Саламатін.

Міністр оборони також звернув увагу на те, що у 2012 році військовослужбовцями високомобільних десантних військ, військ спецпризначення, армійської та морської авіації, курсантами військових вишів виконано майже 42 тисячі стрибків з парашутом.

– Це рекордний показник за часи незалежності! – відзначив керівник оборонного відомства.