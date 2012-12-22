На Донеччині жінку запроторили у психлікарню за спробу вбивства чоловіка
У Добропіллі Донецької області суд виніс ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності і застосування примусових заходів медичного характеру – госпіталізації в психіатричну лікарню із суворим спостереженням 57-річної жінки, яка завдала 21 ножове поранення своєму чоловікові.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Добропільського міськвідділу міліції, чоловіка було доставлено до хірургічного відділення міської лікарні з численними ножовими пораненнями. Також «швидка допомога» привезла до лікарні його дружину з різаним пораненням шиї.
У квартирі подружжя було виявлено багато слідів крові, зокрема на ліжку, вилучено скривавлений кухонний ніж.
Оскільки постраждалі перебували у важкому стані і не могли дати свідчень, розроблялася версія розбійного нападу.
Опитавши родичів жертв злочину і сусідів, міліція встановила, що з квартири нічого не викрадено, підозрілих осіб у під'їзді не бачили, замки вхідних дверей до квартири - у справному стані.
Надалі судова психолого-психіатрична експертиза встановила, що винуватицею інциденту стала 57-річна жінка. Вона була визнана психічно хворою і на момент скоєння злочину перебувала в неосудному стані, що звільняє від кримінальної відповідальності.