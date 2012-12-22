На Донеччині жінку запроторили у психлікарню за спробу вбивства чоловіка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добропільського міськвідділу міліції, чоловіка було доставлено до хірургічного відділення міської лікарні з численними ножовими пораненнями. Також «швидка допомога» привезла до лікарні його дружину з різаним пораненням шиї.

У квартирі подружжя було виявлено багато слідів крові, зокрема на ліжку, вилучено скривавлений кухонний ніж.

Оскільки постраждалі перебували у важкому стані і не могли дати свідчень, розроблялася версія розбійного нападу.

Опитавши родичів жертв злочину і сусідів, міліція встановила, що з квартири нічого не викрадено, підозрілих осіб у під'їзді не бачили, замки вхідних дверей до квартири - у справному стані.

Надалі судова психолого-психіатрична експертиза встановила, що винуватицею інциденту стала 57-річна жінка. Вона була визнана психічно хворою і на момент скоєння злочину перебувала в неосудному стані, що звільняє від кримінальної відповідальності.