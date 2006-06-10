Півтора місяці тривали загальні збори акціонерів «Укртелекому»

Сьогодні завершили роботу загальні збори акціонерів «Укртелекому» після перерви викликаної незатвердженням фінансового плану Кабінетом Міністрів України.

Збори акціонерів почали роботу 26 квітня. У зборах було оголошено перерву до моменту ухвалення фінансового плану Кабміном.

Фінансовий план Кабміном було затверджено 7 червня 2006 року. Це дало змогу продовжити збори і розглянути питання про визначення основних напрямів розвитку «Укртелекому» на 2006 рік, а також затвердити нормативи розподілу прибутку від діяльності «Укртелекому» за 2006 рік.

Сьогодні на зборах було затверджено наступні планові нормативи розподілу прибутку за підсумками діяльності компанії в 2006 році. Збори ухвалили рішення розподілити прибутки таким чином: до Фонду виплати дивідендів направити 40% прибутку за 2006 рік, до Фонду розвитку товариства 30%, до Фонду матеріального заохочення працівників "Укртелекому" 25%, і до резервного страхового фонду 5%.

Як повідомляв УНІАН, у зборах акціонерів ВАТ “Укртелекому”, які почалися 26 квітня ц.р., було оголошено перерву у зв`язку з тим, що уряд України не затвердив фінансовий план «Укртелекому» на 2006 рік. Збори повинні були продовжитися впродовж декількох днів після ухвалення фінплану Кабміном. Проміжну дату було призначено на 30 травня, проте і того дня збори не відбулися.

Кабмін затвердив фінплан “Укртелекому” на поточний рік 7 червня ц.р.

У зборах 26 квітня брали участь 447 акціонерів, з них 20 - юридичні особи. Всього на зборах було зареєстровано 17 млрд. 599 млн. акцій, що становить 97,84% загальної кількості акцій. Державі належить 92,86% акцій компанії.

Нагадаємо, що 26 квітня акціонери змінили склад Наглядової ради Товариства і розподілили чистий прибуток за 2005 р., проте до завершення роботи зборів новопризначені члени НР не можуть приступити до виконання своїх обов`язків. Незатвердженими залишилися питання про визначення основних напрямів діяльності на 2006 рік, а також затвердженні нормативів розподілу прибутку на 2006 рік.