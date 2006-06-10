Півтора місяці тривали загальні збори акціонерів «Укртелекому»
Але сьогодні вже завершились
Сьогодні завершили роботу загальні збори акціонерів «Укртелекому» після перерви викликаної незатвердженням фінансового плану Кабінетом Міністрів України.
Збори акціонерів почали роботу 26 квітня. У зборах було оголошено перерву до моменту ухвалення фінансового плану Кабміном.
Фінансовий план Кабміном було затверджено 7 червня 2006 року. Це дало змогу продовжити збори і розглянути питання про визначення основних напрямів розвитку «Укртелекому» на 2006 рік, а також затвердити нормативи розподілу прибутку від діяльності «Укртелекому» за 2006 рік.
Сьогодні на зборах було затверджено наступні планові нормативи розподілу прибутку за підсумками діяльності компанії в 2006 році. Збори ухвалили рішення розподілити прибутки таким чином: до Фонду виплати дивідендів направити 40% прибутку за 2006 рік, до Фонду розвитку товариства 30%, до Фонду матеріального заохочення працівників "Укртелекому" 25%, і до резервного страхового фонду 5%.
Як повідомляв УНІАН, у зборах акціонерів ВАТ “Укртелекому”, які почалися 26 квітня ц.р., було оголошено перерву у зв`язку з тим, що уряд України не затвердив фінансовий план «Укртелекому» на 2006 рік. Збори повинні були продовжитися впродовж декількох днів після ухвалення фінплану Кабміном. Проміжну дату було призначено на 30 травня, проте і того дня збори не відбулися.
Кабмін затвердив фінплан “Укртелекому” на поточний рік 7 червня ц.р.
У зборах 26 квітня брали участь 447 акціонерів, з них 20 - юридичні особи. Всього на зборах було зареєстровано 17 млрд. 599 млн. акцій, що становить 97,84% загальної кількості акцій. Державі належить 92,86% акцій компанії.
Нагадаємо, що 26 квітня акціонери змінили склад Наглядової ради Товариства і розподілили чистий прибуток за 2005 р., проте до завершення роботи зборів новопризначені члени НР не можуть приступити до виконання своїх обов`язків. Незатвердженими залишилися питання про визначення основних напрямів діяльності на 2006 рік, а також затвердженні нормативів розподілу прибутку на 2006 рік.