Новий власник «Металіста» хоче купити на додачу стадіон

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві С.Курченка, яка розміщена на офіційному сайті ФК «Металіст».

«Як ви знаєте, на реконструкцію стадіону «Металіст» було витрачено 100 млн доларів, 30 млн доларів витратив Ярославський, а 70 млн доларів були виділені з міського бюджету. У конфлікті між міською владою та Олександром Ярославським я не брав ніякої участі, але хочу поділитися думкою про те, яким я бачу вихід із ситуації. Найближчим часом я зроблю офіційну пропозицію міській владі викупити їхню частку і стати стовідсотковим власником стадіону, а вони щоб витратили всі ці кошти на потреби міста та області», - наголосив С.Курченко.

Бізнесмен зауважив, що купівля ФК «Металіст» відбулася на «ринкових взаємовигідних умовах» і колишній власник клубу О.Ярославський «отримав високу компенсацію».

С.Курченко висловив вдячність О.Ярославському за його внесок у розвиток команди і підкреслив, що ставить перед «Металістом» завдання виграти впродовж найближчих трьох років чемпіонат України, п’яти років – європейський трофей.

«Я не хочу дивитися в спину донецькому «Шахтарю» і київському «Динамо», я не хочу щороку святкувати те, що ми завоювали бронзові медалі чемпіонату України. Я хочу, щоб на нашому стадіоні лунав гімн Ліги чемпіонів. Наша мета - протягом трьох років виграти золото чемпіонату, а протягом п'яти років привезти до Харкова європейський трофей. Я переконаний, що разом з уболівальниками ми будемо завойовувати трофеї, а найголовніше - отримувати задоволення від гарної гри», - зазначив С.Курченко.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня з’явилася інформація, що О.Ярославський продав клуб «Металіст» групі компаній «Газ Україна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко.