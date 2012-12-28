Суд змушує Тернопільщину визнати мовний закон

Апеляційний суд підтвердив незаконність рішення Тернопільської облради, яким було скасовано дію закону про засади державної мовної політики на території області.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, 25 грудня 2012 року Львівський апеляційний адміністративний суд залишив постанову Тернопільського окружного адміністративного суду без змін, а скаргу Тернопільської обласної ради – без задоволення.

Ухвала суду набуває чинності з моменту її винесення.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Тернопільська облрада звернулась до Конституційного Суду України з проханням визнати неконституційним закон «Про засади державної мовної політики». У зверненні до суду депутати наголошували, що законопроект був прийнятий з порушеннями Основного Закону та закону про Регламент Верховної Ради.

Також депутати облради визнали таким, що не має жодних правових наслідків на території Тернопільської області, закон про засади мовної політики.

У вересні прокуратура опротестувала рішення Тернопільської облради в частині визнання закону «Про засади державної мовної політики» таким, що не має жодних юридичних наслідків на території області. Однак облрада не задовольнила протест прокурора.

18 жовтня Тернопільський окружний адмінсуд задовольнив позов прокурора і скасував п. 2 рішення облради щодо дії мовного закону на території Тернопільської області.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менш як 10% жителів. 10 серпня закон набув чинності.

Низка міських та обласних рад ухвалили рішення щодо надання російській мові статусу регіональної.