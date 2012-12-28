В Азарова звітують, що Україною проїхати можна

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, працівники дорожніх служб продовжують працювати над покращенням стану проїзду автошляхами: на автомобільних дорогах загального користування задіяно 1903 одиниць техніки та 2966 робітників.

Крім того, стосовно функціонування морського комплексу прес-служба Мінінфраструктури повідомляє, що у Маріупольському порту триває льодова кампанія. На рейді порту знаходиться два судна, чекає проводки одне судно.

У Миколаївському та Херсонському портах також тривають льодові кампанії. Проводка суден здійснюється у складі караванів за допомогою криголамних буксирів.

Решта портів працюють у звичайному режимі.