ДАІ просить водіїв ігнорувати шахраїв з жезлами на дорозі

На автодорогах Київської області з'явилися незаконні пости так званої екологічної безпеки. Про це повідомила прес-служба ДАІ Київської області.

Шахраї на власних автомобілях, з використанням форменого одягу, схожому на форму співробітників міліції, з допомогою предметів, схожих на жезл або диск з червоним світлоповертачем зупиняють транспортні засоби. У більшості випадків їх метою стають автомобілі з інших регіонів України та автомобілі з іноземними номерами, повідомляє Сегодня.

"Створюючи таким чином аварійні ситуації і затори на дорогах, застосовуючи моральний тиск та незаконні методи, зловмисники змушують водіїв платити за надання екологічних карт", - кажуть у міліції.

Учасники дорожнього руху в більшості випадків вважають, що зазначені дії здійснюють працівники Державтоінспекції, особливо це стосується іноземних громадян, при цьому члени формувань надають неправдиву інформацію щодо необхідності придбання так званих "екологічних карт".

У зв'язку з цим Державтоінспекція закликає учасників дорожнього руху звертати увагу на формений одяг людей з жезлами. Зокрема, у працівників ДАІ є нагрудний знак, на форменому одязі шеврон співробітника ДАІ, а також інспектори для несення служби використовують тільки службовий автотранспорт з відповідним обладнанням та забарвленням, на якому встановлені державні номерні знаки на синьому тлі.