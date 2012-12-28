Податківці розповіли ЗМІ, коли чекати перевірок

Державна податкова служба України, яка віллється в новостворене міністерство доходів і зборів, затвердила план перевірок засобів масової інформації на 1 квартал 2013 року, до якого увійшли 9 засобів масової інформації, зокрема, газета «Галицькі контракти» і телеканал НТН.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

План-графік перевірок було опубліковано завчасно у зв`язку зі значним політичним підгрунтям питання. Крім того, до плану-графіку, згідно із повідомленням прес-служби ДПСУ, увійшли лише ті ЗМІ, які як суб`єкти господарської діяльності мають ризики ухилення від сплати податків.

Зокрема, це – газета «Галицькі контракти» (Львів), ТРК «Люкс» (Львів), компанія «ІМР» (Київ), компанія «Віжн медіа» (Київ), компанія «Гравіс-кіно» (Київ), компанія «Укрполіграфмедіа» (Київ), компанія «Телестудія «Служба інформації» - телеканал НТН (Київ), компанія «Інтертрансгруп» (Київ), телекомпанія «Тет».

У Держподатслужбі також нагадали, що у зв`язку з проведенням виборчої кампанії в Україні засоби масової інформації не перевірялися з ІІ кварталу цього року.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2012 року голова ДПСУ України Олександр Клименко скасував плани–графіки перевірок ЗМІ, а 25 червня оголосив повний мораторій на перевірки ЗМІ з метою забезпечення безперешкодної роботи медіа в період проведення виборчої кампанії до Верховної Ради.