Катарські телевізійники зацікавились історією кримських татар

Катарські журналісти з телеканалу ”Daily Q”, знімають фільм про кримську історію та сучасне кримськотатарське суспільство. Мета телевізійників - охопити всі аспекти життя на півострові. Про це повідомляє газета «Сегодня».

Іноземці вже встигли поговорити з лідерами правозахисних кримськотатарських рухів, з лідерами Меджлісу і опозиційними йому силами. Не обійшли стороною і думку російських громад півострова.

«Будуть знімати тут до 10 січня, спілкуватися з музикантами і театралами, зроблю зріз соціального життя кримських татар. Фільм транслюватиметься англійською мовою, може, перекладуть на російську, якщо виникне така потреба», - говорить координатор проекту в Криму Ескендер Барієв.

Фільм показуватимуть в арабських країнах і викладуть в інтернет. Він стане навчальним посібником для студентів журналістських факультетів Катару, в яких викладають катарські документалісти.