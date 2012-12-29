Рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротився

Про це говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

У січні-березні показник безробіття в Україні (за методологією МОП) становив 9,1% працездатного населення.

Як сказано в повідомленні, в регіональному розрізі в січні-вересні найбільший показник безробіття за методологією МОП зафіксовано в Рівненській області - 10,7% працездатного населення, в Тернопільській і Житомирській областях – по 10,6% працездатного населення. Найменший показник безробіття зафіксовано в Києві - 5,8% працездатного населення, в Криму - 5,9% і в Одеській області – 6% працездатного населення.

В абсолютних цифрах кількість безробітних серед працездатного населення України за методологією МОП у січні-вересні 2012 року становила 1,62 млн. чоловік. У січні-березні цей показник становив 1,84 млн. чоловік, у січні-червні – 1,7 млн. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року на той час віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив, що до кінця 2012 року рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротиться до 7,2%. У червні 2012 року Україна і Міжнародна організація праці затвердили програму гідної праці для України на 2012-2015 роки. Третя за рахунком програма гідної праці передбачає, що Міжнародна організація праці продовжить надання Україні технічної допомоги для досягнення повної зайнятості населення шляхом розвитку малого і середнього бізнесу і підвищення рівня кваліфікації зайнятих людей. У документі наголошується, що забезпечення повної зайнятості є одним із чинників промислового і економічного розвитку України.

Нагадаємо також, що за даними Держстату України кількість зареєстрованих безробітних в Україні в листопаді 2012 року зросла порівняно з жовтнем 2012 року на 0,2% і становила 1,6% (441,3 тис. чоловік) до загальної кількості працездатного населення.