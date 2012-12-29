Молотком по голові вбили керівника федерації боксу Примор'я

Як повідомляє прес-служба слідчого управління Слідчого комітету РФ по Приморському краю, 28 грудня 2012 р. в будинку на вул.Карла Маркса виявили тіло 44-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Попередньо встановлено, що черепно-мозкової травми йому завдано молотком.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.105 Кримінального кодексу РФ (вбивство).

Слідство відпрацьовує кілька версій. Найбільш імовірна - вбивство з корисливих мотивів, оскільки викрали автомобіль убитого, а також цінності з будинку. Зниклу машину в той же день виявили в канаві біля дороги в Чернігівському районі Примор'я.