Померла 23-річна жертва резонансного зґвалтування в Делі

Про це повідомляє українська служба ВВС

23-річну жінку перевезли до Сінгапуру в четвер після того, як вона перенесла три операції в лікарні Делі.

Після того, як звістка про смерть студентки поширилась у соціальних мережах, поліція оточила великі частини центрального Делі та закликала громадян до спокою.

Кореспондент ВВС Санджой Маджумдер повідомив у мікроблозі, що центр Делі нагадує фортецю. На вулицях перебуває багато поліцейських та бійців загонів спецпризначення.

Внаслідок нападу, який відбувся 16 грудня, шестеро чоловіків були заарештовані, а двоє поліцейських – відсторонені від служби.

Як повідомляли ЗМІ, зґвалтування відбулося у автобусі, в якому 23-річна жертва та її друг хотіли доїхати з делійського району Мунірка до району Дварка на південному заході столиці.

Поліція каже, що жінку ґвалтували протягом майже години. Її та її супутника побили залізними прутами та викинули з автобуса на ходу.