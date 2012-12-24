В Індії закликали до спокою демонстрантів, які вимагали страти гвалтівників
07:45, 24 грудня 2012Світ
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Після протестів у Нью-Делі прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінгх закликав до спокою демонстрантів, що вимагали смертної кари для чоловіків, звинувачених у груповому згвалтуванні 23-річної дівчини.
Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінгх закликав до порядку / Фото: Радіо ООН
Сингх пообіцяв зробити все можливе для посилення безпеки на вулицях індійських міст, повідомляє BBC Russian.
"Ми докладемо всіх можливих зусиль, щоб забезпечити захист і безпеку для всіх жінок нашої країни. Я закликаю всіх небайдужих громадян підтримувати мир і спокій", - заявив індійський прем'єр.
На минулих вихідних в Нью-Делі знову пройшли зіткнення між поліцією і демонстрантами. Приводом до безладів стало згвалтування 23-річної дівчини в міському автобусі, що викликало в Індії значний суспільний резонанс.
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