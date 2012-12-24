В Індії закликали до спокою демонстрантів, які вимагали страти гвалтівників

Сингх пообіцяв зробити все можливе для посилення безпеки на вулицях індійських міст, повідомляє BBC Russian.

"Ми докладемо всіх можливих зусиль, щоб забезпечити захист і безпеку для всіх жінок нашої країни. Я закликаю всіх небайдужих громадян підтримувати мир і спокій", - заявив індійський прем'єр.

На минулих вихідних в Нью-Делі знову пройшли зіткнення між поліцією і демонстрантами. Приводом до безладів стало згвалтування 23-річної дівчини в міському автобусі, що викликало в Індії значний суспільний резонанс.