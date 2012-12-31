56% українців не будуть дивитися новорічне привітання Януковича - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування громадян України, проведеного Центром зовнішньополітичних досліджень ОПАД з 26 по 30 грудня.

Так, згідно з даними опитування, 56% респондентів заявили, що не дивитимуться привітання Президента, 13% ще не знають, чи будуть дивитися, а 31% сказали, що точно будуть дивитися новорічне вітання глави держави.

Серед причин, чому українці не будуть дивитися привітання В.Януковича, половина респондентів з числа тих, що точно не будуть переглядати вітання, назвали особисте несприйняття Президента. Серед інших причин також називалися такі: будуть святкувати не біля телевізора, будуть поза межами України або десь в дорозі.

Крім того, близько 5% опитаних заявили, що взагалі не будуть святкувати Новий рік і ляжуть раніше спати.

Загалом було опитано 1400 осіб – мешканців обласних центрів, м. Києва та Севастополя.