На Полтавщині через пожежу у будинку постраждало п’ятеро осіб
15:06, 01 січня 2013Суспільство
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У місті Гадяч Полтавської області внаслідок пожежі у житловому будинку постраждало п’ятеро осіб.
У Полтавській області внаслідок пожежі у житловому будинку постраждало п’ятеро осіб
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні вранці.
5 осіб отримали опіки тіла, дихальних шляхів, а також отруїлись продуктами горіння. Їх було доправлено до реанімаційного відділення Центральної районної лікарні м. Гадяч.
Вогонь ліквідовано пожежно-рятувальним підрозділом.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
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