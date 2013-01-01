На Полтавщині через пожежу у будинку постраждало п’ятеро осіб

У місті Гадяч Полтавської області внаслідок пожежі у житловому будинку постраждало п’ятеро осіб.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні вранці. 5 осіб отримали опіки тіла, дихальних шляхів, а також отруїлись продуктами горіння. Їх було доправлено до реанімаційного відділення Центральної районної лікарні м. Гадяч. Вогонь ліквідовано пожежно-рятувальним підрозділом. Причина пожежі та збитки встановлюються.

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