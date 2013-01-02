У київському метро у пасажира пішла піна з рота - він помер
18:59, 02 січня 2013Суспільство
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У столичному метро на станції "Оболонь" помер пасажир.
Молодий чоловік сперечався з дружиною близько турнікетів
Як повідомили РБК-Україна в прес-службі "Київського метрополітену", чоловікові 1972 р.н. стало погано близько турнікетів.
"У чоловіка пішла піна з рота. Швидше за все, це був напад епілепсії або тромб", - відзначили в прес-службі.
Молодий чоловік ще близько 19 хвилин сперечався з дружиною близько турнікетів, після чого помер. Зараз на місці події працюють співробітники правоохоронних органів, викликаний катафалк.
Графік роботи поїздів метрополітену не порушений, підкреслили в прес-службі.
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