НП на шахті Луганщини: 3 гірників загинули, ще одного шукають
18:59, 28 жовтня 2007Суспільство
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7 людей врятувалися
Наразі під завалами в шахті ім..50-річчя СРСР (ВАТ «Краснодонвугілля») ще залишається 4 гірників. Відомо, що трьох з них знайдено без ознак життя, пошуки четвертого тривають.
Про це УНІАН повідомили в черговій частині територіального управління Державної гірничопромислового нагляду в Луганській області.
З самого початку аварії у виробці опинилося 11 гірників, троє з них вийшли на поверхню самостійно, чотирьох підняли з травмами.
Пошуково-рятувальні роботи на глибині 717 метрів ведуть 6 відділень рятувальників зі спецобладнанням.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15:17 на шахті ім. 50-річчя СРСР на проході 12-ї західної лави з 12-тим західним вентиляційним ходком стався обвал порід крівлі.
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