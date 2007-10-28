НП на шахті Луганщини: 3 гірників загинули, ще одного шукають

Наразі під завалами в шахті ім..50-річчя СРСР (ВАТ «Краснодонвугілля») ще залишається 4 гірників. Відомо, що трьох з них знайдено без ознак життя, пошуки четвертого тривають.

Про це УНІАН повідомили в черговій частині територіального управління Державної гірничопромислового нагляду в Луганській області.

З самого початку аварії у виробці опинилося 11 гірників, троє з них вийшли на поверхню самостійно, чотирьох підняли з травмами.

Пошуково-рятувальні роботи на глибині 717 метрів ведуть 6 відділень рятувальників зі спецобладнанням.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15:17 на шахті ім. 50-річчя СРСР на проході 12-ї західної лави з 12-тим західним вентиляційним ходком стався обвал порід крівлі.