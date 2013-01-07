Батько сяде на 10 років за вбивство власного сина
Тиврівський районний суд призначив покарання десять років та шість місяців позбавлення волі жителю Тиврівського району за вбивство власного сина.
Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
За повідомленням, трагедія сталася в березні 2012 року, причиною якої став побутовий конфлікт. Того дня батько з сином весь день займалися господарськими справами, допомагали сусідам вантажити дрова. Після закінчення роботи, чоловіки повернулися додому та сіли вечеряти й під час спільного розпиття горілки виникла сварка і 30-річний син з кулаками накинувся на батька. Батько, щоб вгамувати нападника вхопив зі столу ніж. Зі слів підсудного, він хотів налякати сина, розраховуючи на те, що побачивши ніж, той заспокоїться і відійде від нього. Почувши крик, на кухню з кімнати прибігли рідні. Вони намагалася допомогти пораненому, але його смерть настала миттєво.
За фактом вбивства Тиврівський районний суд призначив підсудному покарання у вигляді позбавлення волі терміном 10 років та 6 місяців. У чоловіка це вже шоста судимість. Раніше він відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів.