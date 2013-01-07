Батько сяде на 10 років за вбивство власного сина

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, трагедія сталася в березні 2012 року, причиною якої став побутовий конфлікт. Того дня батько з сином весь день займалися господарськими справами, допомагали сусідам вантажити дрова. Після закінчення роботи, чоловіки повернулися додому та сіли вечеряти й під час спільного розпиття горілки виникла сварка і 30-річний син з кулаками накинувся на батька. Батько, щоб вгамувати нападника вхопив зі столу ніж. Зі слів підсудного, він хотів налякати сина, розраховуючи на те, що побачивши ніж, той заспокоїться і відійде від нього. Почувши крик, на кухню з кімнати прибігли рідні. Вони намагалася допомогти пораненому, але його смерть настала миттєво.

За фактом вбивства Тиврівський районний суд призначив підсудному покарання у вигляді позбавлення волі терміном 10 років та 6 місяців. У чоловіка це вже шоста судимість. Раніше він відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів.