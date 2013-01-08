На Водохреще обіцяють потепління

12:09, 08 січня 2013
Суспільство
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На Водохреще в Україні очікується потепління, проте погода зберігатиме зимовий характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Кульбіда каже, що потепління буде нетривалим

Він повідомив, що 16-18 січня в Україні спостерігатиметься потепління, яке протримається і 19-21 січня. При цьому мінімальна температура в ці дні становитиме 4-10 градусів морозу вночі та 1-6 морозу вдень.

Тим часом на 9 січня прогнозується збереження невеликих та помірних снігопадів на території східних областей, Приазов’я та Криму. Температура вранці становитиме 10-15 градусів морозу, на Прикарпатті - 17-22 градусів морозу вночі; вдень - 6-11 градусів морозу. При цьому на 4-6 градусів тепліше буде у південних областях, Криму та Приазов’ї.

10-11 січня опади очікуються практично у всіх регіонах України, найбільш інтенсивні - у південно-східних та східних регіонах. Температура 11 січня становитиме 2-8 градусів морозу вранці.

“Але це потепління буде короткочасним, оскільки після проходження ще одного атмосферного фронту, який пройде 12 і 13 січня, температура повітря знову знизиться”, - повідомив М.Кульбіда.

Таким чином, 13 січня вночі очікується 12-18 градусів морозу, вдень - 4-10 градусів морозу; на сході та півдні вночі - 3-9 градусів морозу, вдень - 0-6 морозу.

14-15 січня температура в Україні переважно становитиме 13-19 градусів морозу.

М.Кульбіда також закликав туристів бути уважними у горах найближчим часом через небезпеку сходження снігових лавин.

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