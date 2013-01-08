Завтра в Україні - мороз та хуртовини

На решті території без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах країни спостерігатиметься ожеледиця. Вітер переважатиме північний, вдень у західних областях південно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 10-15°, у західній частині місцями 17-22° морозу, вдень 6-11° морозу; у східних областях, Криму та Приазов`ї вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу. У м. Києві температура вночі 11-13° морозу, вдень 7-9° морозу.