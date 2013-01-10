На кордоні з Росією знайшли труп

У Харківській області неподалік села Красне Харківського району на кордоні з Російською Федерацією український прикордонний загін виявив труп невідомого чоловіка.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, труп було виявлено вчора, 9 січня.

Тіло людини лежало обличчям до землі та знаходилося на відстані кількох метрів від лісосмуги на російській території. Сліди вели з російської сторони. Українські прикордонники зв’язалися з російською поліцією та повідомили про виявлене тіло.

На місце події прибули поліція та експерти. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого вони не виявили. За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження. Зараз російські правоохоронці встановлюють особу загиблого, оскільки документів при ньому не було.