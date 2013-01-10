Частину рейсів АероСвіту сьогодні виконує МАУ

Про це йде мова у повідомленні МАУ, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, «авіакомпанія МАУ вживає термінових заходів для стабілізації авіаперевезень».

«Авіакомпанія МАУ робить все можливе для того, щоб допомогти своїм колегам, – авіакомпанії «АероСвіт» – в повному обсязі виконати зобов'язання перед пасажирами, які мають авіаквитки на рейси авіакомпанії «АероСвіт»», - говориться в повідомленні МАУ.

Згідно з повідомленням, фахівці авіакомпанії МАУ наразі «проводять консультації з органами державного управління і розробляють план необхідних заходів, спрямованих на відновлення в найкоротші терміни нормального функціонування комерційної цивільної авіації».

Нагадаємо, 5-8 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала ряд рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що привело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлингових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковане інформацією у ряді інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкротом.

При цьому авіакомпанія заявила про те, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і відновлення графіка польотів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив виробництво у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ складається з 19 літаків Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія почала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.