На ралі «Дакар» розбився французький мотогонщик

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на організаторів перегонів.

Трагедія сталася вранці незабаром після старту сьомого етапу. За наявною інформацією 25-річний пілот зіткнувся з автомобілем поліції, що рухався назустріч. Бригада медиків, яка працює на ралі, констатувала смерть спортсмена. У перегонах він брав участь вперше.

Це не перша аварія на ралі-марафоні. Так, минулого четверга двоє людей загинули в результаті ДТП у Чилі. Трагедія сталася через зіткнення автомобіля таксі з машиною супроводу.

"Дакар" - щорічний трансконтинентальний ралі-марафон, який проводиться з 1978 року. У перегонах беруть участь як професійні спортсмени, так і любителі. Змагання відбуваються, як правило, на початку року.