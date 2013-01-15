Долар і євро на міжбанку ростуть
11:19, 15 січня 2013Суспільство
1188 0
Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань – 8,1430/8,1490 грн/дол., з євро – 10,8760/10,8855 грн/євро.
Нацбанк учора на ринок не виходив
У вівторок, 15 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1430/8,1490 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2693/97, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8760/10,8855. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3353/55 (понеділок – 1,3362/64).
У понеділок, 14 січня, Нацбанк на ринок не виходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter