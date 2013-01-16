Авіакомпанія “Дніпроавіа” припинила роботу

«У зв'язку з припиненням операції рейсів авіакомпанія "Дніпроавіа" закриває продаж авіаквитків на власному сайті”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з кінця грудня 2012 року авіакомпанії «Донбасаеро» і «АероСвіт», що входять до стратегічного альянсу "Українська авіаційна група", ініціювали процедуру свого банкрутства.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ «АК «Дніпроавіа» входить аеропорт «Дніпропетровськ», який має статус міжнародного. Авіакомпанія має у своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.