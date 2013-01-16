У Житомирі вийшов третій том Книги пам'яті України

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласної редакційної колегії Книги Пам’яті України.

Згідно повідомлення, третій том «Книги Пам’яті України. Переможці. Житомирська область» складається з коротких історико-публіцистичних коментарів. У них міститься інформація про життя населення районів і міст у довоєнний період, участь жителів області у воєнних подіях Великої Вітчизняної 1941-1945 рр. і Другої світової воєн, партизанському, підпільному рухах та у відбудові країни в повоєнний час.

Також у книзі вміщено імена учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. і Другій світовій війні Лугинського, Любарського, Малинського, Народицького, Новоград-Волинського районів - усього понад 10,4 тисячі персоналій.

Є у книзі уточнені та додаткові відомості про воїнів, увічнених у двох попередніх томах видання, імена Героїв Радянського Союзу, кавалерів ордена Слави трьох ступенів, які народилися або поховані на території Житомирської області і не були раніше занесені до перших двох томів видання.

Примірники 3-го тому видання «Книга пам’яті України. Переможці. Житомирська область» безкоштовно передадуть державним установам, організаціям, бібліотекам навчальних і культурно-просвітніх закладів, сім’ям ветеранів Великої Вітчизняної війни області.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», на виконання обласної Програми з видання серії «Книга Пам’яті України. Переможці. Житомирська область» на 2010-2013 роки у 2010, 2011 роках на Житомирщині було видано перших два томи цієї книги , на сторінки яких занесені імена понад 20,5 тис. фронтовиків.

Повне видання Книги, яка складатиметься орієнтовно з 6 томів, планується завершити до 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. В ній увічнюються імена учасників бойових дій як померлих у повоєнні роки, так і тих громадян, що живуть нині.

Довідка УНІАН. Видання «Книга Пам’яті України. Переможці. Житомирська область» здійснили відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років і її учасників на 2011-2015 роки».