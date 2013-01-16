Експерти назвали оптимістичний курс гривні до кінця 2013 року

Про це йдеться у квартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast, підготовленому аналітичною групою Da Vinci AG і переданому УНІАН.

У компанії відзначають, що регулятор «збив» курс до кінця року виключно з політичною метою: демонстрації здатності управляти ринком і забезпечити стабільність національної валюти. У документі наголошується, що до другого півріччя регулятору вдасться зберегти курс гривні на рівні 8,0-8,2 грн.

Однак у випадку збереження негативних тенденцій в економіці, продовження зменшення ЗВР, до кінця року позиції гривні можуть погіршитися до 8,4 грн. за долар за оптимістичним сценарієм.

«Якщо ситуація в світовій та вітчизняній економіці до кінця року не змінитися, подібна політика буде мати результатом досягнення пікового тиску на ринку, і як результат, втрата Нацбанком можливості плавної контрольованої девальвації», - йдеться в прогнозі. У відношенні курсу євро в прогнозі йдеться, що у разі продовження технічної рецесії і збереження негативних тенденцій в європейській економіці, незважаючи на очікувані курсові коливання, євро, очевидно, буде дешевшати до долара.

«Вважаємо, що курс цих валют може досягти позначки в 1.20-1.25 до кінця 2013 року. У разі розвитку оптимістичного сценарію, діапазон коливання вартості євро на міжнародному ринку може скласти 1.28-1.35. Таким чином, курс євро буде підтримувати свої позиції, відвойовані у 2012 році », - підкреслюється в прогнозі.