У Києві оштрафували продавця «жучків»

Набув чинності вирок Солом’янського районного суду м. Києва за кримінальною справою, порушеною та розслідуваною слідчими столичного УСБУ. Збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, заборонених для продажу та використання в Україні налагодив столичний приватний підприємець.

Зловмисник продавав спецтехніку, за допомогою якої можна здійснювати прослуховування приміщень чи осіб на віддаленій відстані. Потенційних клієнтів ділок підшуковував серед кола своїх знайомих та через мережу Інтернет.

У жовтні 2011 року співробітники СБУ затримали 26-річного киянина при спробі збуту спеціальних технічних пристроїв у Печерському районі столиці. 7 засобів GSM прослуховування, що були закамуфльовані під побутові пристрої, зловмисник намагався продати за понад 4 тисячі гривень.

Відповідно до висновків Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, вилучені пристрої є спецтехнікою негласного отримання інформації, мають функції прихованого аудіоконтролю та підлягають обов’язковому ліцензуванню.

Вироком суду правопорушника визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.359 (несанкціоноване незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді штрафу.