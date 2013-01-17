У Мінагрополітики зрозуміли, що покупець має платити за курятину, а не за воду

Продукція вітчизняного птахівництва стане більш конкурентоспроможною на зовнішньому ринку, якщо в Україні буде встановлено єдиний показник вмісту вологи. Окрім того, нормування вмісту вологи допоможе захистити українського споживача від м’яса з підвищеним її рівнем - вітчизняного та того, що імпортується

Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, кількість вологи у м’ясі птиці залежить від способу охолодження тушок. За гідроаерозольного способу охолодження, який застосовується в країнах ЄС, її втричі менше, ніж за охолодження тушок зануренням у холодну воду, як це здебільшого відбувається в Україні.

На сьогодні в країнах ЄС встановлені чіткі вимоги до м’яса птиці (Регламент 543/2008). Так, показник масової частки вологи, що виділяється під час розморожування м’яса, для тушок із вкладеним потрухом та охолоджених у гідроаерозолі, складає 3,3%, а для аналогічних тушок, але охолоджених у ваннах із водою, - 5,1%.

З огляду на те, що низка вітчизняних підприємств застосовують процес охолодження тушок шляхом занурення їх у холодну воду, показник 4% буде встановлений з урахуванням необхідного підготовчого періоду для адаптації технологічних процесів на цих підприємствах.

Таким чином, встановлення єдиного показника дасть змогу підвищити конкурентоспроможність продукції птахівництва, яка надходить на внутрішній ринок. Покупець повинен платити за м’ясо, а не за воду.

Єдина норма вмісту вологи в курятині підвищить і її конкурентоспроможність на зовнішньому ринку.