Голова ВРЮ пропонує звільнити з посади суддю, який виправдав педофіла

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Вищої ради юстиції, із засобів масової інформації ВРЮ стало відомо, що «суддею Придніпровського районного суду м. Черкас Бурлакою А.І. 13 липня 2012 року було постановлено вирок у кримінальній справі за обвинуваченням Пархомчука М.М. у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 155 Кримінального кодексу України (за вчинення статевих дій щодо малолітньої особи особою, на яку покладено обов’язок її виховання). Судовий процес відбувався під пильною увагою громади, адже йшлося не лише про факт статевих дій засудженого щодо восьмилітньої дитини, а й про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного та психологічного насильства».

Водночас, на підставі статті 75 ККУ, вироком Придніпровського районного суду м. Черкас засудженого було звільнено від відбуття покарання з іспитовим строком на три роки.

Вирок було оскаржено прокурором та потерпілою стороною. Згідно з вироком Апеляційного суду Черкаської області, апеляції було задоволено частково, а вирок у частині призначення покарання, вирішення цивільного позову щодо відшкодування моральної шкоди потерпілій, стягнення судових витрат – скасовано.

Колегія суддів Апеляційного суду Черкаської області дійшла висновку, що при призначенні покарання засудженому судом першої інстанції не було враховано вимог статей 65-67 Кримінального кодексу України та Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», в тому числі те, що за вказаний злочин, який належить до тяжких, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, не було вирішено питання відшкодування завданої злочином шкоди, не враховано підвищену соціальну небезпеку засудженого, а отже, немотивовано вирішено питання про можливість його виправлення без ізоляції від суспільства.

Голова Вищої ради юстиції В.Колесниченко після проведення перевірки дійшов висновку, що дії судді викликають сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, та відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» вніс пропозицію про внесення подання про звільнення вказаного судді з посади за порушення присяги. Остаточне рішення з цього питання буде прийнято Вищою радою юстиції.