Freedom House: Корупція є головною причиною низького рейтингу України

Про це він сказав в інтерв’ю “Голосу Америки”, коментуючи звіт організації щодо стану свободи в світі, в якому Україна увійшла до категорії країн, де відбулося найбільше погіршення за останні п’ять років.

Д.Креймер зазначив, що в Україні відбулося погіршення рейтингу з кількох причин.

«По-перше, відбулися парламентські вибори, які були критично оцінені спостерігачами ОБСЄ. Продовжуються проблеми з корупцією, вибірковим переслідуванням політичних опонентів. Юлія Тимошенко та Юрій Луценко все ще у в’язниці та немає жодних ознак, що їх може бути звільнено. Але, загалом, ми вважаємо, що корупція залишається найбільшою проблемою в Україні», - підкреслив Д.Креймер.

У свою чергу віце-президент Freedom House з питань досліджень Арч Паддінгтон зазначив, що також існує тиск на журналістів та громадянське суспільство: «Хоча я не хочу перебільшувати - українські ЗМІ більш вільні, ніж в сусідніх країнах, і громадянське суспільство змогло протистояти деяким ініціативам Януковича. Але ми занепокоєні тим, як верховенство права занепало за часів Януковича».

При цьому він наголосив, що хоча влив Росії цитувався як чинник погіршення стану свободи в Євразійському регіоні загалом, «руки Москви» у подіях в Україні Freedom House не бачить. «Я не думаю, що вплив Росії спричиняє ці зміни. Це те, чого хоче Янукович, і він несе повну відповідальність», - заявив А.Паддінгтон.

За словами Д.Креймера, те, що відбувається в Україні, – унікальні внутрішні тенденції. «Це Янукович та його близьке оточення намагаються зробити усе можливе, аби залишитися при владі. Freedom House занепокоєний можливим подальшим занепадом стану свободи в Україні», - заявив Д.Креймер.

«Я переживаю за президентські вибори 2015-го року. Оскільки рівень корупції в керівництві держави зростає, це означає, що вони будуть ще менш схильними віддати владу, незалежно від того, виграють вони вибори, чи ні», - сказав він.

Втім, як зазначили автори доповіді, Україну від її сусідок у Євразії відрізняє той факт, що українським лідерам поки не байдуже, що про них думають за кордоном.

«Коли минулого квітня Freedom House поїхав в Україну, щоб зробити оцінку, ми отримали багато уваги на найвищому рівні, включно з півторагодинною зустріччю, яку я мав з Президентом Януковичем», - зазначив Д.Креймер.

А.Паддінгтон додав, що українські урядовці зацікавлені в результатах досліджень Freedom House. «Вони говорили з нами достатньо відверто. Деякі з них у приватному порядку висловлювали свою незгоду з Януковичем, особливо щодо ув’язнення Тимошенко. Чиновники дуже високого рівня говорять, мовляв, це була не наша ідея, ми це не підтримуємо, але Президент Янукович особисто на цьому наполягав», - підкреслив А.Паддінгтон.

Як повідомляв УНІАН, в оприлюдненому звіті організації щодо стану свободи у світі, Freedom House констатує подальше зниження рівня свободи в Україні в 2012 році.