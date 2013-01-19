В Івано-Франківську іноземець помстився землякові через кохання до українки

В Івано-Франківську іноземець помстився своєму землякові через кохання до української дівчини.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, нігерієць пограбував свого співвітчизника, бо той «відбив» у нього кохану.

До міліції звернувся громадянин Нігерії, студент одного із місцевих вузів, із заявою про те, що з його квартири зникли цінні речі та гроші загальною сумою 9тис 700 дол США.

Потерпілий розповів, що помешкання, в якому проживає, він винаймає разом зі своїм другом, теж нігерійцем. На даний час вони є студентами заочної форми навчання першого курсу місцевого університету та тимчасово проживають в місті Івано-Франківську.

З квартири зникла ігрова приставка, два ноутбуки, два наручних годинника і два спортивні рюкзаки, в яких зберігались гроші в сумі 9тис 700 дол.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками відділу карного розшуку встановлено, що крадіжку вчинили два громадянина Нігерії, студенти третього курсу того ж таки університету. Спочатку молоді люди товаришували та часто гостювали один в одних до моменту конфлікту, що виник через симпатію до дівчини-українки. Один із правопорушників пояснив, що на крадіжку погодився на прохання товариша, адже студент-першокурсник, так би мовити, «відбив» дівчину друга.

Правоохоронці затримали крадіїв, саме тоді, як в одному з кафе Івано-Франківськ студенти-іноземці намагались продати викрадене.

Тож, особиста образа стала причиною і умовою вчинення злочинного посягання, за яке доведеться відповісти згідно ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України.