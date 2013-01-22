Доктора Пі залишили за ґратами
09:41, 22 січня 2013Суспільство
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Суд відхилив клопотання захисту про звільнення Андрія Слюсарчука під заставу у 130 тисяч гривень.
Слюсарчук залишиться у СІЗО
Про це повідомляє ZN.UA.Також суд ухвалив рішення про продовження терміну утримання Слюсарчука під вартою до 13 березня 2013 року.
Таке рішення суд мотивував тим, що злочини, у здійсненні яких звинувачується Слюсарчук, є важкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
Більше того, на переконання суду, Доктор Пі, перебуваючи на волі, може ховатися від слідства і чинити тиск на свідків.
Як повідомляв УНІАН, слідство вважає, що дії "професора" Слюсарчука, більш відомого як "доктор Пі", призвели до смерті шістьох людей.
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