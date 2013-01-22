Доктора Пі залишили за ґратами

Про це повідомляє ZN.UA.Також суд ухвалив рішення про продовження терміну утримання Слюсарчука під вартою до 13 березня 2013 року.

Таке рішення суд мотивував тим, що злочини, у здійсненні яких звинувачується Слюсарчук, є важкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Більше того, на переконання суду, Доктор Пі, перебуваючи на волі, може ховатися від слідства і чинити тиск на свідків.

Як повідомляв УНІАН, слідство вважає, що дії "професора" Слюсарчука, більш відомого як "доктор Пі", призвели до смерті шістьох людей.