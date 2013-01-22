Чоловік «замінував» банк через погане обслуговування

У Калинівському районі Вінницької області міліція затримала чоловіка, який зробив хибне повідомлення про замінування однієї з банківських установ через погане обслуговування.

Як повідомила УНІАН керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області Анна Олійник, вчора, 21 січня, на лінію «102» до Калинівського районного відділу міліції надійшло повідомлення від невідомого про замінування відділення одного з банків. На місце виїхала слідчо-оперативна група міліції, служби оперативного реагування – МНС, швидка допомога. На час огляду приміщення були евакуйовані працівники банку, відвідувачі установи та жителі прилеглих житлових будинків, загалом близько 30 чоловік.

Більше двох годин територію обстежували вибухотехніки, до пошуку вибухівки залучали службового собаку, проте жодних небезпечних предметів не було виявлено. Коли правоохоронці переконались, що небезпеки немає, працівники банку повернулися на свої робочі місця.

В цей же час міліціонери встановили підозрюваного у скоєнні злочину та затримали його. Ним виявився 50-річний житель Калинівського району. Чоловік пояснив, що повідомив про замінування, оскільки був злий на працівників банку через погане обслуговування - він не зміг зняти кошти з рахунку і набрав «102».

Раніше чоловік не мав проблем з законом, тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Крім того, чоловіку доведеться відшкодувати витрати, пов’язані з виїздом і роботою усіх служб оперативного реагування.

За даним фактом працівниками міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).