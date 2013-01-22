Мінфін: Підвищення податку на землю омине пайовиків і сільгоспвиробників

Підвищення ставок земельного податку не призведе до збільшення податкового тиску на виробників сільгосппродукції, оскільки більшість із них є платниками фіксованого сільськогосподарського податку і не платять земельний податок на землю, на якій ведуть виробництво. Відповідне роз'яснення Міністерства фінансів України опубліковано на сайті Мінфіну.

У ньому, зокрема, сказано, що частка земель, які знаходяться в обробці, але не є предметом оподаткування, становить 61% від загального фонду сільгоспугідь. Крім того, зазначають у Мінфіні, згідно з Податковим кодексом, звільнені від сплати земельного податку фізичні особи – власники земельних паїв, що здають свої паї в оренду.

«Залишається незмінним мінімальний граничний розмір орендної плати, а за місцевими органами влади зберігається право встановлювати пільги по земельному податку», - сказано в роз'ясненні Мінфіну.

Разом з тим, в міністерстві чекають, що підвищення ставок земельного податку сприятиме раціональнішому використанню земельних ресурсів, а також поліпшить соціально-економічне положення місцевих рад.

При цьому в Мінфіні звертають увагу, що ініціатива щодо підвищення ставок земельного податку знаходиться на стадії обговорення і міністерство готове розглянути всі зауваження й пропозиції до цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Міністерство фінансів виступило з пропозицією з 1 січня 2014 року в три рази підвищити ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місця розташування). Відповідний законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стягнення плати за землю) оприлюднено на сайті міністерства.

Документом пропонується підвищити ставки податку на 1 га сільськогосподарських земель для ріллі, сінокосів і пасовищ з 0,1% до 0,3% від нормативної грошової оцінки.

Також пропонується підвищити ставки податку на 1 га сільськогосподарських земель для багаторічних насаджень з 0,03% до 0,09% від нормативної грошової оцінки.