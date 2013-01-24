Українські ВМС вивільнили в Криму 29 земельних ділянок

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС, про цей йшлося під час наради щодо забезпечення військовослужбовців житлом, яка проходила під головуванням командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Юрія Іл’їна, в якій взяли участь керівники і представники близько 15 компаній-забудовників житла.

Відкриваючи зустріч, Ю.Іл’їн нагадав, що міністром оборони України Павлом Лебедєвим поставлено завдання щодо вирішення питання надання житла військовослужбовцям через залучення фінансів, отриманих внаслідок прозорої і відкритої реалізації майна, вивільнених земельних ділянок ЗСУ.

«Ми зараз виконуємо це завдання. Нами визначено 29 вивільнених земельних ділянок в Криму, в тому числі 13 — у Севастополі, і ми пропонуємо будівельним компаніям вивчити їх з точки зору можливої інвестиційної забудови», - зазначив віце-адмірал.

Він додав, що на сьогодні є вивільнені земельні ділянки у Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Євпаторії та інших містах і населених пунктах півострова. За словами командувача, в усіх цих гарнізонах продовжують свою діяльність військові частини Збройних Сил, і в кожному з цих гарнізонів є люди, які потребують житла.

Як зазначалося на нараді, загалом по Криму на квартирному обліку на сьогодні перебувають 3 тис. 300 військових моряків, а всього, разом з військовослужбовцями інших видів Збройних Сил України, - 5 тис. 25 чоловік, у тому числі більше 2 тис. 600 безквартирних мешкають місті у Севастополі. Тому, за словами командувача українських ВМС, проблема є серйозною, і вона має бути якнайшвидше вирішена.

На думку командувача ВМС, лише завдяки цьому проекту повністю вирішити житлову проблему військовослужбовців не вдасться, особливо що стосується міста Севастополя, звичайно, будуть потрібні і бюджетні кошти. Водночас, як вважає Ю.Іл’їн, запропонований проект може бути цікавим і ефективним для усіх сторін.

Підбиваючи підсумки розмови командувач ВМС, зокрема, зазначив, що після другої зустрічі у подібному форматі, коли будуть чітко зрозумілі інтереси і побажання інвесторів, ним буде ініційоване проведення спільного засідання військової ради флоту і колегій міських адміністрацій, міських рад, на якому буде поставлене питання щодо необхідності включення визначених вивільнених земельних ділянок в плани розвитку міст.

Як повідомлялося, міністр оборони України Павло Лебедєв наприкінці минулого року під час зустрічі з командним складом Севастопольського гарнізону заявив, що вирішення питання надання житла військовослужбовцям можливе через залучення фінансів від реалізації на публічних аукціонах майна ЗСУ і, насамперед, землі, яка не використовується, на будівництво та закупівлю житла для військових, в першу чергу, відомчого.