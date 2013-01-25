Архітектори заборонили церковникам будувати на Десятинному провулку

Як повідомив УНІАН активіст громадського руху "Збережи старий Київ" Ігор Луценко, сьогодні під час громадської акції під прокуратурою на захист Десятинного провулку до активістів вийшов представник прокуратури та інформував про те, що Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю задовольнила подання про скасування дозволу на будівництво, яке було внесено прокуратурою.

"По-перше, прокуратура внесла подання про скасування дозволу на будівництво на Десятинному провулку 3-5, а державна архітектурно-будівельна інспекція його підтримала" - сказав І.Луценко.

Він зазначив, що це означає, що всі роботи там мають бути припинені.

“По-друге, прокуратура подає в суд позов про скасування землевідведення", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, будинки по провулку Десятинному, 3 та 5, були передані у 2002 році Українській православній церкві Київського патріархату для експлуатації та обслуговування адміністративних і господарських приміщень. Тепер будинки знесли, а на відведеній території заплановане будівництво, яке громадські активісти вважають незаконним, в тому числі через те, що проект не був широко обговорений, а також через те, що споруду будують в історичній частині міста - на підмурках Княжого палацу.

У прес-службі столичної прокуратури поінформували, що Шевченківським районним управлінням міліції до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за фактом незаконного знищення об’єкту культурної спадщини за адресою пров. Десятинний, 5, у Києві.