У Сумах повісився 20-річний студент педуніверситету

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова.

За її словами, самогубця знайшли повішеним на дереві в ярку поблизу гуртожитків.

«Мова йде саме про самогубство. Встановлений свідок, якому загиблий, уродженець селища Жовтневого Білопільського району, по телефону скаржився на свої негаразди, мовляв, «життя дістало». Торік його відрахували із числа студентів, а в цьому році знову прийняли на навчання», - розповіла Е. Біганова.

При цьому вона наголосила, що підстав для відкриття кримінального провадження за цим фактом немає.