Аналітик: підвищення пенсійного віку є неминучим

Про це в коментарі УНІАН заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Всілякі скарги на необхідність підвищення пенсійного віку цілком можна пояснити з точки зору нашої ментальності та демографії. Проте країна зараз стоїть перед вибором – або ми продовжуємо реформу і робимо це активно, або люди, яким зараз 35-45 років, з часом одержать таку пенсію, яка їм взагалі не дозволить покривати навіть мінімальні потреби у момент досягнення пенсійного віку», - сказав О.Устенко.

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Він пояснив свою позицію тим, що кількість пенсіонерів на одного працівника в нашій країні неухильно зростає, зростає дефіцит Пенсійного фонду. «У зв'язку з цим я не уявляю, що можна одержати без збільшення пенсійного віку», - відзначив експерт.

При цьому він звернув увагу на те, що чекати скоро результату від вже зроблених кроків не варто. «Пенсійні реформи дають ефект у довгостроковій перспективі. За рік-два чекати результатів просто неправильно», - впевнений О.Устенко.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа в Україні стартувала в жовтні 2011 року. Передбачалося, що в результаті її введення вже до кінця 2012 року Україна зможе вийти на бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. Проте в травні 2012 року при перегляді бюджету ПФУ на другу половину 2012 року Кабмін збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн, збільшивши доходи ПФУ з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, витрати - з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

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В результаті, за підсумками 2012 року дефіцит Пенсійного фонду перевищив 27 млрд грн, а запланований дефіцит ПФУ в 2013 році становить 21,8 млрд грн

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.

Міністерство соціальної політики України в січні ініціювало створення робочої групи, яка займеться переглядом і вдосконаленням підходів у роботі Пенсійного фонду України.