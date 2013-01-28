Російський екс-міністр заявив, що єврозону можуть залишити три країни

"Звичайно, може. Це може стосуватися і Греції, і Іспанії, і Португалії", - сказав він журналістам в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відповідаючи на запитання, чи може відбутися вихід країн із валютного блоку протягом цього року або в найближчій перспективі.

Як повідомляє РІА Новости, Кудрін нагадав, що ЄЦБ ухвалив програму викупу суверенних облігацій країн єврозони з ринків для скорочення їх доходностей і запобігання суверенних дефолтів. Оголошення цієї програми значно заспокоїло ринки, однак Кудрін вважає, що нею ЄЦБ лише замаскував проблеми єврозони, але не вирішив їх.

"Нічого не вирішено, все відкладено. Питання, чи цей час дасть можливість цим країнам зібратися, консолідуватися і, врешті-решт, вирішити проблеми. Поки цього не відбулося", - сказав екс-міністр. Експерти в єврозоні в нинішньому році відзначають зниження страхів з приводу виходу Греції з валютного союзу, після того, як її кредитори, кілька місяців не приходили до консенсусу, нарешті домовилися про продовження фінпідтримки. Кудрін також вважає, що чергова хвиля глобальної економічної кризи може піднятися в поточному році. "Криза триває, дисбаланси не вирішені. Борг Європи не зменшується, а зростає. На тлі зменшення ВВП гострота зростання боргів буде тільки збільшуватися. Ми можемо очікувати загострення глобальної кризи хоч в кінці цього року, хоч через півтора року", - сказав він .