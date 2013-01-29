Польський аферист, вкравши в українців $2 млн, чекатиме вироку на волі

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив Міхал Шульчинський - прес-секретар окружної прокуратури у Глівіцах, яка займалася цією справою.

Він відзначив, що прокуратура перейняла цю справу від українських правоохоронців 10 років тому назад, і не мала жодних законних підстав для того, аби арештовувати підозрюваного.

Співрозмовник агентства сказав, що польський громадянин деякий час перебував під арештом в Україні, але згодом був відпущений на волю та перебрався до Польщі.

М.Шульчинський пояснив таку довготривалу підготовку матеріалів для подачі справи до суду необхідністю отримати документи від українських правоохоронців, які польська прокуратура отримувала в рамках правової допомоги, що, традиційно, є довгою процедурою.

За даними прокуратури, поляк отримав від українців, яким обіцяв 10% прибутку на місяць від вкладених грошей, 1,8 мільйонів доларів та 100 тисяч німецьких марок.

"Він не виконав своїх зобов'язань: не повернув ні грошей, ні відсотків", - сказав прес-секретар прокуратури, зауваживши, що його справу розглядав суд в Україні, котрий, однак, пізніше наказав провести дорозслідування, яке власне продовжили польські слідчі.

Прес-секретар зауважив, що за вчинене поляком правопорушення йому загрожує від 3 місяців до 8 років ув’язнення.

В окружному суді в Глівіцах, який має розглядати цю справу, УНІАН повідомили, що вона направлена в інший відділ та дата розгляду стане відомою до кінця лютого ц.р.

Як повідомляв УНІАН, за даними агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW, аналог українського СБУ), яка також займалася розслідуванням цієї справи, поляк, ім'я якого Зємовіт (прізвище не оприлюднюється), незаконним чином отримав від українців близько 4,5 млн злотих, що складає близько 1,5 млн доларів за поточним курсом.

Фірма польського афериста, яка навіть не мала ліцензії НБУ, діяла в Україні у 1993-1994 роках. Повідомляється, що він брав від громадян депозити в розмірі, щонайменше, 1000 доларів.