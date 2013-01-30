Торік 2 тисячі українських сиріт отримали родини

У 2012 році своє право на виховання в сім’ї реалізували понад 17 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: було всиновлено 2016 дітей, у сім’ї опікунів та піклувальників влаштовано близько 11 тисяч дітей, у біологічні сім’ї повернуто близько 1,5 тисячі дітей.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сказав Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час відкриття дитячого будинку сімейного типу родини Бучми в Мостиському районі Львівської області.

За словами Ю.Павленка, найбільша за роки незалежності кількість дітей - 2407 – було влаштовано у прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Це майже вдвічі більше, ніж було у 2011 році (1388). Іноземними громадянами минулого року всиновлено 803 дитини, додав Ю.Павленко. Водночас статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування минулого року набули близько 15 тисяч дітей.

«Таким чином, у 2012 році кількість дітей-сиріт, влаштованих в сім’ї, перевищила кількість дітей, які посиротіли протягом цього періоду», - наголосив він.

Загалом, повідомив Юрій Павленко, з 95956 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вже майже 80% дітей (76 тисяч) виховуються у сім’ях, інші 15% (15 тисяч) виховуються в інтернатних закладах, майже 5% (5 тисяч) здобувають професійну освіту. «Україна чи не найперша серед країн пострадянського простору, де влаштування у сім’ї, а не інтернати, стало основною формою виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», - підкреслив він.

У цьому контексті Уповноважений Президента звернув увагу, що забезпечення права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї є одним із головних пріоритетів державної політики.